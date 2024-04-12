«Спартак» уволил директора, разгром «Ливерпуля», Дзюба может снова уехать из России и другие новости

«Интер Майами» с Месси в составе вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

РПЛ выбрала лучшего тренера марта

Экс-директор «Чайки» назвал фамилии трех судей РПЛ, которым давал взятки – в РФС отреагировали

«Локомотив» заинтересовался нападающим «Црвены Звезды»

КДК РФС вынес наказание для Юрана, обматерившего судей

Роша готов продлить контракт с ЦСКА, но при одном условии

«Манчестер Сити» нацелился на самого дорогого футболиста «Баварии»

«Спартак» объявил об уходе Эшуорта – он получил солидную компенсацию

Дзюба решил, где продолжит карьеру в случае ухода из «Локомотива»

«Аталанта» Миранчука разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» и другие результаты первых четвертьфиналов Лиги Европы