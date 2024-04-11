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    КДК РФС вынес наказание для Юрана, обматерившего судей

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как будет наказан тренер «Пари НН» Сергей Юран.

    • Юран после матча с «Краснодаром» (3:4) обматерил судей.
    • Сообщалось, что тренеру грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

    «Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – один год.

    В заседании приняли участие генеральный директор «Нижнего Новгорода», его заместитель, Юран и резервный арбитр Панин. Ни в протоколе матча, ни в рапорте делегата не было записей об оскорбительных выражениях.

    Мы запросили у судей дополнительный рапорт. Панин написал, что оскорбительных выражений и нецензурных слов не слышал. Другие судьи не слышали ничего.

    КДК переквалифицировал дело, потому что на видео слышно матерное слово. Он признал, что это было, но не относилось к судьям. В любом случае это было использование ненормативной лексики официальным лицом клуба», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1712840471
    Испытательный срок – один год.))) Вообще не шутят.
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    Цугундeр
    1712842378
    Dura Юран sed Юран .)
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    ...уефан
    1712842671
    ...я думал, уже расстреляли и забыли, а он живее всех живых. Матерился... Матерюсь... Буду и впредь материться!)...
    Ответить
    Дубина
    1712846115
    Газпрому значит так нужно! Был бы условный Абаскаль или Валера трешка светила бы дисква! А была бы такая ситуация с манекеном Сережой ни че вообще не было бы ни какого КДК!!!
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    VVM1964
    1712851470
    А пойти в церковь покаяться ??? ... А может в скит на месяц и в молитвах искупить своё греховное поведение ???
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    Бобссон
    1712853733
    Вот наказали так наказали. Самим-то не смешно?
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    rash1959
    1712855323
    Чтож, ему целый год условно молчать? Юран на других языках, кроме матерного не умеет говорить.
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