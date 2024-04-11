КДК РФС вынес наказание для Юрана, обматерившего судей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как будет наказан тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Юран после матча с «Краснодаром» (3:4) обматерил судей.

Сообщалось, что тренеру грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – один год.

В заседании приняли участие генеральный директор «Нижнего Новгорода», его заместитель, Юран и резервный арбитр Панин. Ни в протоколе матча, ни в рапорте делегата не было записей об оскорбительных выражениях.

Мы запросили у судей дополнительный рапорт. Панин написал, что оскорбительных выражений и нецензурных слов не слышал. Другие судьи не слышали ничего.

КДК переквалифицировал дело, потому что на видео слышно матерное слово. Он признал, что это было, но не относилось к судьям. В любом случае это было использование ненормативной лексики официальным лицом клуба», – сказал Григорьянц.