Юран обматерил арбитров после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран нецензурно выражался в адрес судей после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).
«Боятся всего, ***. Там второй наступ был! Че вы боитесь, ***?! Вторая желтая!
Так и футбол будет, ***, загнивать. Посмотрите, ***, на планшете, обосранные, ***» – кричал Юран судьям в подтрибунном помещении.
Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист «Известий» Алексей Фомин.
- Матч в поле судил Евгений Буланов из Саранска.
- «Пари НН» завтра может опуститься на 11-е место в РПЛ.
- Впереди у команды выезд к «Оренбургу» (14 июля).