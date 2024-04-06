Юран обматерил арбитров после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран нецензурно выражался в адрес судей после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

«Боятся всего, ***. Там второй наступ был! Че вы боитесь, ***?! Вторая желтая!

Так и футбол будет, ***, загнивать. Посмотрите, ***, на планшете, обосранные, ***» – кричал Юран судьям в подтрибунном помещении.

Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист «Известий» Алексей Фомин.