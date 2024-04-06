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    Юран обматерил арбитров после поражения от «Краснодара»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран нецензурно выражался в адрес судей после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

    «Боятся всего, ***. Там второй наступ был! Че вы боитесь, ***?! Вторая желтая!

    Так и футбол будет, ***, загнивать. Посмотрите, ***, на планшете, обосранные, ***» – кричал Юран судьям в подтрибунном помещении.

    Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист «Известий» Алексей Фомин.

    • Матч в поле судил Евгений Буланов из Саранска.
    • «Пари НН» завтра может опуститься на 11-е место в РПЛ.
    • Впереди у команды выезд к «Оренбургу» (14 июля).

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    Источник: Sports.ru

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    06.04.2024 19:45
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1712423879
    И правильно сделал. Судейство в России безобразное!
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    VVM1964
    1712424545
    Ну вот - "праведник", а обещал больше не материться !!! )))
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    alefreddy
    1712424946
    жестко однако
    Ответить
    ...короче
    1712424948
    ...ну, хоть душу отвёл)...
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    Кузьмич на трибуне
    1712426556
    Несколько раз пересмотрел все новостные ленты, по поводу судейства в первых играх тура высказались только проигравшие. Обычно впереди паровоза бежит экс.судья Федотов. Сегодня Федотов про оба матча молчит, видимо ничего не заметил. Юран не любит проигрывать, и не умеет себя вести после поражения. Все виноваты, а его команда-просто ангелы на поле. Что бы не было обиды на судейство, Юрану нужно идти тренером в Зенит.
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    СпорЦмен
    1712429770
    *ля, снять клуб на 1 год с чемпионата. Мат во всех клубах сразу пропадет.
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    mutabor0992
    1712431195
    Почитал комменты...Да тут одни СВЯТЫЕ!
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    Plyash
    1712434418
    Дурак ты, Серёжа.Твой учитель Лобан.Учись у него,студент - в раздевалке мат,на разминке мат,на разборке мат.А на поле нельзя,ты же публичный человек,дети рядом...Пора взрослеть.
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    ss21
    1712446988
    Заметим что за наступы игрокам пари жёлтые не давали.
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    k611
    1712475154
    Не красит это его как тренера и человека. Это часть игры в футбол, от этого никуда не денешься. Судейство дело не простое.
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