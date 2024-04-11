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    • ⚡ Лига Европы. «Аталанта» Миранчука разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» – 3:0!

    ⚡ Лига Европы. «Аталанта» Миранчука разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» – 3:0!

    «Ливерпуль» потерпел крупное домашнее поражение в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Команда Юргена Клоппа на «Энфилде» проиграла «Аталанте» со счетом 0:3.

    Дубль оформил Джанлука Скамакка, еще один гол в активе Марио Пашалича.

    Алексей Миранчук ️️️️вышел на замену на 89-й минуте.

    Ответная встреча в Бергамо состоится через неделю, 18 апреля.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

    Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Скамакка, 38; 0:2 – Скамакка, 60; 0:3 – Пашалич, 83.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2024 23:50
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    Комментарии (9)
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    OkS_Loko
    1712868898
    Гасперини просто переиграл Клоппа на каждом участке поля,а каждом его сантиметре всё конечно может быть в Бергамо...но мало верится в победу Ливера
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    Fialet
    1712869157
    Клопа раздавили.
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    ScarlettOgusania
    1712869762
    Скамакка!!! Пашалич!!! 3:0!!! "какая боль" на Энфилде, дали Клоппу прикурить!!!
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    fakeid
    1712869852
    о, мля, вернулись старые дебильные заголовки времён "буде-глимт хайкина" и "монако головина". миранчук минут 5 побегал - но именно его нужно всунуть в заголовок и представить чуть ли не владельцем клуба.
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    fakeid
    1712870521
    ну мы тоже выбивали ливерпуль из плей-офф ЛЕ. с джеррардами, каррагерами, стерлингами и кусаресами. кстати, он тогда укусил губочана. а потом ещё зенит приобрёл покусанного ивановича. так что наш клуб можно считать наиболее пострадавшим от этого хмыря) семак свой последний гол в карьере забил ливеру в хер знает сколько лет, 36-37 где-то. и, кстати, обыграл клоппа в дортмунде в первом своём тренерском матче, когда исполнял обязанности после спаллетти, до прихода боаша. хорошие были времена с халками и матчами с евро-топами.
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    mutabor0992
    1712871893
    Что то не сходится...Клопп говорил,что хочет выиграть Лигу Европы.А сам второй состав ставит.Да еще табурет в ворота.Во втором выпустил основу.Но "ОНИ" не вошли в игру.Аталанту было уже не остановить.
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    алдан2014
    1712881774
    Ну и заголовок: Аталанта миранчука. Он вышел в конце игры. Когда игра была сделана. А заголовок будто он порвал Ливерпуль в одну харю
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    JIEGEHDA
    1712895689
    Они в первом чисто тайме могли делать разгром . А после выхода основы то на пропускали контратак
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