⚡ Лига Европы. «Аталанта» Миранчука разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» – 3:0!

«Ливерпуль» потерпел крупное домашнее поражение в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Команда Юргена Клоппа на «Энфилде» проиграла «Аталанте» со счетом 0:3.
Дубль оформил Джанлука Скамакка, еще один гол в активе Марио Пашалича.
Алексей Миранчук ️️️️вышел на замену на 89-й минуте.
Ответная встреча в Бергамо состоится через неделю, 18 апреля.
Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч
Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Скамакка, 38; 0:2 – Скамакка, 60; 0:3 – Пашалич, 83.