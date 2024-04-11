Дзюба решил, где продолжит карьеру в случае ухода из «Локомотива»

В «Локомотиве» сомневаются в целесообразности продления контракта с Артемом Дзюбой.

35-летний футболист может по окончании сезона стать свободным агентом.

Если это произойдет, то нападающий хочет уехать в Китай и присоединиться к «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Также Дзюбу будут готовы подписать «Арсенал», «Химки» и «Родина», если выйдут в РПЛ.