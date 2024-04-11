Дзюба решил, где продолжит карьеру в случае ухода из «Локомотива»

В «Локомотиве» сомневаются в целесообразности продления контракта с Артемом Дзюбой.
35-летний футболист может по окончании сезона стать свободным агентом.
Если это произойдет, то нападающий хочет уехать в Китай и присоединиться к «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.
Также Дзюбу будут готовы подписать «Арсенал», «Химки» и «Родина», если выйдут в РПЛ.
- Форвард может добиться автоматического продления контракта с «Локо».
- Для этого ему нужно сделать еще 3 голевых действия в РПЛ до конца сезона.
- Дзюба в московском клубе с февраля 2023 года.