Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба решил, где продолжит карьеру в случае ухода из «Локомотива»

    Дзюба решил, где продолжит карьеру в случае ухода из «Локомотива»

    В «Локомотиве» сомневаются в целесообразности продления контракта с Артемом Дзюбой.

    35-летний футболист может по окончании сезона стать свободным агентом.

    Если это произойдет, то нападающий хочет уехать в Китай и присоединиться к «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    Также Дзюбу будут готовы подписать «Арсенал», «Химки» и «Родина», если выйдут в РПЛ.

    • Форвард может добиться автоматического продления контракта с «Локо».
    • Для этого ему нужно сделать еще 3 голевых действия в РПЛ до конца сезона.
    • Дзюба в московском клубе с февраля 2023 года.

    Новости по теме
    Галактионов ответил, восстановятся ли Дзюба и Тикнизян к дерби «Локомотив» – ЦСКА
    Дзюба пропустит третий матч «Локомотива» подряд 4
    Тихонов: «Дзюба – это клоун в кубе! Разве нормальный человек может себе позволить заниматься онанизмом?» 42
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2024 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mutabor0992
    1712864382
    Сниматься в гей порно.
    Ответить
    Айболид
    1712864732
    шутки за 300 в студию !
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+