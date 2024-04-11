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    «Локомотив» заинтересовался нападающим «Црвены Звезды»

    «Локомотив» собирается приобрести нападающего в летнее трансферное окно. Клуб уже начал прорабатывать новые варианты, а также возобновил контакты по ряду футболистов, которыми интересовался в предыдущие трансферные периоды. В частности, по Жану‑Филиппу Крассо из «Црвены Звезды».

    По данным «Матч ТВ», клуб вернулся к изучению рынка из-за игры номинальных форвардов команды, которую они показывают весной. Артем Дзюба, Тимур Сулейманов и Саид Хамулич в 7 прошедших матчах не забили ни одного мяча.

    • В этом сезоне 26-летний Крассо сыграл 27 встреч, забил 8 голов и отдал 5 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость ивуарийца в 5,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Красногорск_Фан
    1712830451
    Саид откуда то взялся и игру показывает . Автор отсыпь. Не было матчей с его участием
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