«Локомотив» заинтересовался нападающим «Црвены Звезды»

«Локомотив» собирается приобрести нападающего в летнее трансферное окно. Клуб уже начал прорабатывать новые варианты, а также возобновил контакты по ряду футболистов, которыми интересовался в предыдущие трансферные периоды. В частности, по Жану‑Филиппу Крассо из «Црвены Звезды».

По данным «Матч ТВ», клуб вернулся к изучению рынка из-за игры номинальных форвардов команды, которую они показывают весной. Артем Дзюба, Тимур Сулейманов и Саид Хамулич в 7 прошедших матчах не забили ни одного мяча.