«Локомотив» заинтересовался нападающим «Црвены Звезды»

«Локомотив» собирается приобрести нападающего в летнее трансферное окно. Клуб уже начал прорабатывать новые варианты, а также возобновил контакты по ряду футболистов, которыми интересовался в предыдущие трансферные периоды. В частности, по Жану‑Филиппу Крассо из «Црвены Звезды».
По данным «Матч ТВ», клуб вернулся к изучению рынка из-за игры номинальных форвардов команды, которую они показывают весной. Артем Дзюба, Тимур Сулейманов и Саид Хамулич в 7 прошедших матчах не забили ни одного мяча.
- В этом сезоне 26-летний Крассо сыграл 27 встреч, забил 8 голов и отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость ивуарийца в 5,5 миллиона евро.