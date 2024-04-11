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    • В РФС отреагировали на информацию о подкупе действующих судей РПЛ

    В РФС отреагировали на информацию о подкупе действующих судей РПЛ

    Служба коммуникаций РФС дала комментарий в связи со скандальным заявлением Олега Баяна.

    • Бывший директор «Чайки» отстранен от футбола за подкуп судей и организацию договорного матча.
    • Он признался, что давал взятки в том числе действующим арбитрам РПЛ.
    • Баян назвал фамилии трех рефери: Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев.

    «Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола.

    Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства, они также были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям.

    Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если его ранее данные по этому уголовному делу показания были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», – говорится в комментарии РФС.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии (3)
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    Project Бабангида
    1712851291
    и вроде все отбеленные как порошок, а тут такой Баян
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    ...уефан
    1712851782
    ..."вам хорошо, вам спокойно, ваши веки тяжелеют, вам хочется спать!" А в это время -"руки под пальтом")...
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