В РФС отреагировали на информацию о подкупе действующих судей РПЛ

Служба коммуникаций РФС дала комментарий в связи со скандальным заявлением Олега Баяна.

Бывший директор «Чайки» отстранен от футбола за подкуп судей и организацию договорного матча.

Он признался, что давал взятки в том числе действующим арбитрам РПЛ.

Баян назвал фамилии трех рефери: Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев.

«Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола.

Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства, они также были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям.

Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если его ранее данные по этому уголовному делу показания были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», – говорится в комментарии РФС.