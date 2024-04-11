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    • Экс-директор «Чайки» назвал фамилии трех судей РПЛ, которым давал взятки

    Экс-директор «Чайки» назвал фамилии трех судей РПЛ, которым давал взятки

    Бывший директор «Чайки» из Песчанокопского Олег Баян рассказал о подробностях уголовного дела о договорных матчах, которое рассматривают в Воронеже.

    «Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению.

    Некоторые из них, например Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов, в настоящий момент судят игры российской Премьер-лиги. Дело даже не в конкретных персоналиях, дело в системе, которая существует на данный момент и которой никто не хочет уделять должное внимание. Несмотря на то что есть подразделения, которые должны этим заниматься, мы видим, что по сути этот вопрос пущен на самотек.

    Очень хочется, чтобы, приходя на футбол, мы четко понимали, что здесь по-честному играют две команды, которые рассудит человек, выполняющий честно свою работу», – сказал Баян.

    Ранее Олега Баяна признали виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров и в одном эпизоде сговора с целью повлиять на результат матча. Согласно обвинению, в период с августа 2018 года по апрель 2019 года он перед матчами «Чайки» в ФНЛ незаконно предлагал главным судьям денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей. За эти средства экс-директор клуба просил арбитров создать условия для выигрыша «Чайки».

    Кроме того, в мае 2019 года Олег Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову, чтобы его команда проиграла «Чайке» предстоящий матч за 500 тысяч рублей. Наставник «Черноморца» сообщил шести игрокам команды о поступившем предложении, они согласились. В итоге команда в ходе матча только имитировала нормальную игру в обороне и позволила «Чайке» одержать победу.

    • Железнодорожный районный суд Воронежа оштрафовал Баяна на 1,8 миллиона рублей.
    • Прокуратура подала жалобу с требованием усилить наказание Баяну до 6 лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 150 тысяч рублей, а также назначить дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью в области профессионального спорта.
    • Воронежский областной суд по итогам заседания 10 апреля дополнительно запретил Олегу Баяну заниматься деятельностью в области профессионального спорта в ближайшие два года.
    • Верховный суд определил, чтобы дело рассматривали в Воронеже. На изменении территориальной подсудности настояла Генпрокуратура. По мнению надзорного ведомства, президент «Чайки» – бизнесмен Андрей Чайка – мог бы повлиять на решение суда, если бы дело рассматривалось в Южном или Северокавказском федеральном округе.

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    Источник: РИА Воронеж

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    Комментарии (9)
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    Спартач80
    1712827696
    Это вы ещё Зенит не копнули, но кто же даст =)))))))
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    Riot Zero
    1712829451
    "Очень хочется, чтобы, приходя на футбол, мы четко понимали, что здесь по-честному играют две команды, которые рассудит человек, выполняющий честно свою работу". Так ты же падаль и делал её нечестной, давая взятки.
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    MaxRnD
    1712830046
    Отрицательный отбор: украли - пошли на повышение .... Когда наконец проворуются и в РПЛ, уйдут на преподавательскую работу, как Лапочкин
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    ...уефан
    1712832415
    ...и продажные присяжные)...
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    Алексей З
    1712834397
    Может я что-то не понял , Баян всё рассказал , кому давал , его и посадили ? Судья продолжают работать как не в чём не бывало. Ну что ж это по нашему, до здравствует самый гуманный суд в мире !!! Система !!! Путинизм , он везде , как спрут всё охватил, но ... Америку погубит коррупция !!!
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