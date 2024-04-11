Экс-директор «Чайки» назвал фамилии трех судей РПЛ, которым давал взятки

Бывший директор «Чайки» из Песчанокопского Олег Баян рассказал о подробностях уголовного дела о договорных матчах, которое рассматривают в Воронеже.

«Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению.

Некоторые из них, например Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов, в настоящий момент судят игры российской Премьер-лиги. Дело даже не в конкретных персоналиях, дело в системе, которая существует на данный момент и которой никто не хочет уделять должное внимание. Несмотря на то что есть подразделения, которые должны этим заниматься, мы видим, что по сути этот вопрос пущен на самотек.

Очень хочется, чтобы, приходя на футбол, мы четко понимали, что здесь по-честному играют две команды, которые рассудит человек, выполняющий честно свою работу», – сказал Баян.

Ранее Олега Баяна признали виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров и в одном эпизоде сговора с целью повлиять на результат матча. Согласно обвинению, в период с августа 2018 года по апрель 2019 года он перед матчами «Чайки» в ФНЛ незаконно предлагал главным судьям денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей. За эти средства экс-директор клуба просил арбитров создать условия для выигрыша «Чайки».

Кроме того, в мае 2019 года Олег Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову, чтобы его команда проиграла «Чайке» предстоящий матч за 500 тысяч рублей. Наставник «Черноморца» сообщил шести игрокам команды о поступившем предложении, они согласились. В итоге команда в ходе матча только имитировала нормальную игру в обороне и позволила «Чайке» одержать победу.