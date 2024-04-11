Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах

Завершились еще три первых матча 1/4 финала Лиги Европы-2023/24.
«Байер», «Рома» и «Бенфика» выиграли у «Вест Хэма», «Милана» и «Марселя» соответственно.
Ответные встречи состоятся через неделю, 18 апреля.
Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи
Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Хофманн, 83; 2:0 – Бонифаци, 90+1.
Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Манчини, 17.
Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Рафа, 16; 2:0 – Ди Мария, 52; 2:1 – Обамеянг, 67.