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    • Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах

    Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах

    Завершились еще три первых матча 1/4 финала Лиги Европы-2023/24.

    «Байер», «Рома» и «Бенфика» выиграли у «Вест Хэма», «Милана» и «Марселя» соответственно.

    Ответные встречи состоятся через неделю, 18 апреля.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи

    Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хофманн, 83; 2:0 – Бонифаци, 90+1.

    Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Манчини, 17.

    Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рафа, 16; 2:0 – Ди Мария, 52; 2:1 – Обамеянг, 67.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2024 23:57
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