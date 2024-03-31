Семин объяснил прогресс Миранчука в Италии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о прогрессе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук стал получать больше игрового времени, у него есть больше возможностей показать себя. Это тот игрок «Аталанты», который делает технические вещи значительно лучше, чем другие футболисты клуба. Он давно адаптировался, но не получал игровое время.

Сложно сказать, почему так получалось. Возможно, дело в схеме, которую выбирал Гасперини. Сейчас Алексей дал основания, что он и в обороне умеет играть. Когда Миранчук будет здоров и в хороших кондициях, тогда сможет чаще играть в стартовом составе», – сказал Семин.