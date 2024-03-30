Капелло оценил результативность Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о результативности Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Не удивлен преображением Алексея в этой части сезона, потому что он сменил отношение к происходящему. Несмотря на то, что многие советовали ему сменить клуб, он правильно сделал, что остался и доказал свою состоятельность», – сказал итальянец.