Капелло оценил результативность Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о результативности Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Не удивлен преображением Алексея в этой части сезона, потому что он сменил отношение к происходящему. Несмотря на то, что многие советовали ему сменить клуб, он правильно сделал, что остался и доказал свою состоятельность», – сказал итальянец.
- В матче с «Наполи» (3:0) у россиянина 1+1.
- В 20 матчах сезона Серии А у Миранчука 3 гола, 5 ассистов.
- Игрок стоит 9 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»