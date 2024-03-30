Личка ответил, сколько ежемесячно тратит на жизнь в Москве

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскрыл сумму ежемесячных трат.

– Арсен Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро.

– Это много! Почему так много? (Смеется.)

– Сколько вы тратите в месяц в Москве?

– Если я потрачу больше 500 евро [49 700 рублей] за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро – мне этого хватает.