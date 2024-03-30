Личка ответил, сколько ежемесячно тратит на жизнь в Москве

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскрыл сумму ежемесячных трат.
– Арсен Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро.
– Это много! Почему так много? (Смеется.)
– Сколько вы тратите в месяц в Москве?
– Если я потрачу больше 500 евро [49 700 рублей] за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро – мне этого хватает.
- Личка в «Динамо» с лета.
- До этого он 3 года тренировал «Оренбург».
- «Динамо» идет в РПЛ 3-м.
Источник: «РБ Спорт»