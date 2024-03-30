Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Игра состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Орозко, Салтыков, Рахманович, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Зенит»: Адамов, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьера.

Главный тренер: Сергей Семак