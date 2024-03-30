Чилаверт прошелся по Винисиусу

Экс-вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт жестко раскритиковал Винисиуса Жуниора.

Это его реакция на слезы бразильского футболиста во время недавней пресс-конференции.

«Зачем он начал плакать? Он хочет, чтобы чернокожие люди могли жить лучше, но что делать белым? Им нужно покончить с собой?

Мы не должны искажать ситуацию. Дискриминация существует во всeм мире. Когда я приехал из Парагвая, меня называли голодным, обвиняли в воровстве денег.

В соцсетях я написал, что футбол – для мужчин. Когда в Парагвае говорят «не будь слабаком», то это вовсе не уничижительно. Он начал плакать на камеру… Но ведь он сам первый атакует соперников.

Когда бразильская полиция избивала аргентинских болельщиков, где был Винисиус, являющийся примером для Бразилии? Они били детей, женщин и стариков», – сказал Чилаверт.