РПЛ. «Ростов» разгромил «Динамо» в Москве – 4:1

«Динамо» потерпело домашнее поражение от «Ростова» в 22-м туре чемпионата России.

Команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:1.

В составе ростовчан дубль сделал Мохаммад Мохеби, еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. У динамовцев отличился Бителло.

«Динамо» осталось на третьем месте в таблице РПЛ. «Ростов», набрав три очка, поднялся на седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Щетинин, 22; 0:2 – Глебов, 32; 0:3 – Мохеби, 42; 0:4 – Мохеби, 56; 1:4 – Бителло, 79.

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