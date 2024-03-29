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РПЛ. «Ростов» разгромил «Динамо» в Москве – 4:1

29 марта 2024, 21:31
59

«Динамо» потерпело домашнее поражение от «Ростова» в 22-м туре чемпионата России.

Команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:1.

В составе ростовчан дубль сделал Мохаммад Мохеби, еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. У динамовцев отличился Бителло.

«Динамо» осталось на третьем месте в таблице РПЛ. «Ростов», набрав три очка, поднялся на седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Щетинин, 22; 0:2 – Глебов, 32; 0:3 – Мохеби, 42; 0:4 – Мохеби, 56; 1:4 – Бителло, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (59)
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ЗаЖиМ
1711737167
Молодцы казаки!
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MaxRnD
1711737210
Как чувствовал, зарядил на своих 400
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portero
1711737418
Жаль Щетинин пятый не забил, хороший был удар в перекладину.... Ростов с победой!!!!
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ySS
1711737507
Ростов сыграл очень собрано и не посыпался во втором тайме. С заслуженной крупной победой! Динамо просто оказалось не готово к игре с ростовчанами
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MaxRnD
1711737535
Григорян - бедняга, теперь придётся срочно переобуваться, но оно ему наверное и не впервой ....
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...уефан
1711737643
... молодцы, заслуженно победили! И смотреть не скучно совсем было) Спасибо за такую игру!...
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JTherry
1711738006
Мохеби в атаке хорош - и дриблинг, и удар..! и в целом Ростов не дал динаме свободного пространства, да и ошибок в защите слишком много допустили, в общем победа заслуженная...
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oyabun
1711738947
Ростов, с Победой! Ну какие же молодцы. Щелкнули по носу.. а то многие уже дифирамбы пели Динамо, что дескать только они и могут теперь составить конкуренцию Зениту в борьбе за Чемпионство. А вот совсем и не очевидно это. И прям белая зависть берет как некоторые за недорого таких классных форвардов как Мохеби подписывают.
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Pourquoi pas
1711739679
Спасибо, родные, порадовали! Давно у нас не было крупных побед! Динамо, Ростов сегодня был сильнее! Всем сочувствующим спасибо!
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zarsm
1711746141
Просто лучшие, спасибо за игру.
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