Клопп отреагировал на решение Алонсо остаться в «Байере»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что Хаби Алонсо не станет его преемником.

Испанец объявил, что останется в «Байере» еще на один сезон.

Будучи футболистом, он выступал за «Ливерпуль».

Клопп покинет клуб по собственному желанию по окончании сезона-2023/24.

«Я могу говорить только о молодом тренере, у которого все хорошо получается. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел об этом. Это практически все, что я могу сказать по этому поводу.

Он проделывает там невероятную работу. В Леверкузене хорошая команда, и они, вероятно, сохранят состав. Не каждый сезон получается таким удачным.

Так что я понимаю, почему он хочет остаться. Что касается остального, мне нечего сказать по этому поводу. Вот и все», – заявил Клопп.