Хаби Алонсо сделал заявление о своем будущем в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прояснил, где будет работать в следующем сезоне.
«Моя работа в «Байере» еще не завершена. Я хочу помочь клубу и игрокам. Здесь всe великолепно.
Я ещe молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен в том, что принял правильное решение.
Я благодарен руководству клуба, футболистам и болельщикам. Считаю, что мы должны продолжать двигаться вместе.
Я уже обо всем сообщил игрокам, это правда. На этой неделе нужно было дать ответ, и теперь все понятно», – сказал испанец.
- Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года.
- Его команда лидирует в Бундеслиге с 10-очковым отрывом от «Баварии».
- В Лиге Европы леверкузенцы уже дошли до 1/4 финала.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо