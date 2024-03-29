Хаби Алонсо сделал заявление о своем будущем в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прояснил, где будет работать в следующем сезоне.

«Моя работа в «Байере» еще не завершена. Я хочу помочь клубу и игрокам. Здесь всe великолепно.

Я ещe молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен в том, что принял правильное решение.

Я благодарен руководству клуба, футболистам и болельщикам. Считаю, что мы должны продолжать двигаться вместе.

Я уже обо всем сообщил игрокам, это правда. На этой неделе нужно было дать ответ, и теперь все понятно», – сказал испанец.