Макаров раскрыл систему штрафов в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, за что штрафуют внутри команды.

«Больше за какие-то бытовые вещи штрафуют, чем за игровые. Из чисто футбольных – за карточки есть штраф. А так в основном за опоздания наказывают – на теорию, на завтрак, на выезд на игру или в аэропорт.

На выезд мы должны ехать в определeнной форме. Не скажу, что у нас прямо-таки жeсткая система штрафов. Но когда люди часто нарушают какие-то правила, с них потом берут деньги», – заявил Макаров.