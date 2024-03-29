Макаров раскрыл систему штрафов в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, за что штрафуют внутри команды.
«Больше за какие-то бытовые вещи штрафуют, чем за игровые. Из чисто футбольных – за карточки есть штраф. А так в основном за опоздания наказывают – на теорию, на завтрак, на выезд на игру или в аэропорт.
На выезд мы должны ехать в определeнной форме. Не скажу, что у нас прямо-таки жeсткая система штрафов. Но когда люди часто нарушают какие-то правила, с них потом берут деньги», – заявил Макаров.
- «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 38 очками в 20 турах.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 балла.
Источник: «Чемпионат»