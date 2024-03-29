Хаби Алонсо высказался об интересе «Ливерпуля» и «Баварии»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал понять, что сейчас не готов рассматривать предложения от «Ливерпуля» или «Баварии».

Испанец объявил, что останется в «Байере» еще на один сезон.

Будучи футболистом, он выступал и за «Ливерпуль», и за «Баварию».

Мерсисайдцы летом останутся без Юргена Клоппа, а мюнхенцы – без Томаса Тухеля.

«Интерес «Ливерпуля» и «Баварии»? Это большие клубы, но я не буду комментировать данную тему.

У меня с ними прочные связи, но я нахожусь там, где хочу быть. Буду развиваться в «Байере», – сказал Алонсо.