Полузащитником «Спартака» заинтересовались европейские клубы

К полузащитнику «Спартака» Кристоферу Мартинсу есть конкретный интерес со стороны европейских команд. По данным «Евро-Футбол.Ру», спортивный директор красно-белых Томаш Амарал хочет продать хавбекав предстоящее трансферное окно.

27-летний игрок выступает за «Спартак» с января 2022 года.

За это время люксембуржец провел 64 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и стал автором 10 голевых передач.

Контракт Мартинса с красно-белыми рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4,5 миллиона евро.