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  • Полузащитником «Спартака» заинтересовались европейские клубы

Полузащитником «Спартака» заинтересовались европейские клубы

29 марта 2024, 10:56
7

К полузащитнику «Спартака» Кристоферу Мартинсу есть конкретный интерес со стороны европейских команд. По данным «Евро-Футбол.Ру», спортивный директор красно-белых Томаш Амарал хочет продать хавбекав предстоящее трансферное окно.

  • 27-летний игрок выступает за «Спартак» с января 2022 года.
  • За это время люксембуржец провел 64 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и стал автором 10 голевых передач.
  • Контракт Мартинса с красно-белыми рассчитан до 2026 года.
  • Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4,5 миллиона евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер
Комментарии (7)
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SLADE2019
1711699971
Кому он интересно нужен? Хотя, какая разница, лишь бы продали.
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Цугундeр
1711702619
Так ,ить ,из-за фамилии . Был бы Коля Мартынов , с правой рабочей ногой оторвали бы .. Сходу .
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...уефан
1711704531
... может хватит уже ваших трансферов-распилов, набирайте по объявлению на замещение свободных вакансий...
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Pooodle
1711711227
Полузащитником «Спартака» заинтересовались европейские спецслужбы
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k611
1711712473
А мнение главного тренера по этому поводу никого не интересует? В принципе продать можно. Играет неровно, когда хорошо, когда ошибается много.
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zigbert
1711718537
Продать можно кого угодно, лишь бы пришедший ему на замену игрок был сильнее.
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DVOK68
1711724881
) Амарал без году неделя в клубе. Продать,отдать,арендовать...рулит как Федун в те года,и смех и грех.Спортивный директор,а простейшее,но важнейшее решение по запрету ОАЭ для Промеса-ушами прошлёпал,имбецил пиджачный.Разумеется как и остальные "вожди"ФКСМ.
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