Силкин высказался о значимости матча с «Ростовом» для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что сегодняшний матч 22-го тура РПЛ с «Ростовом» будет для бело-голубых проверкой чемпионских амбиций.
«Предстоящий матч будет хорошей проверкой чемпионских амбиций «Динамо». Лично мне нравится, как команда играет в этом сезоне. Личка поставил симпатичный атакующий футбол, который к тому же с середины осени начал приносить очень серьезный результат.
Главное, чтобы «Динамо» было готово к тому, что соперники станут подстраиваться под их стиль, играть от обороны и мешать атакующим действиям.
«Ростов» так разрушать игру умеет хорошо, поэтому матч с ним во многом покажет, готово ли «Динамо» к реальной борьбе за золото», – сказал Силкин.
- Матч пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.
- После 20 туров «Динамо» занимает в РПЛ 3-е место с 38 очками, команда отстает от лидирующего «Зенита» на 2 очка. «Ростов» идет 10-м с 27 очками.
Источник: «Известия»