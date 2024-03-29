Силкин высказался о значимости матча с «Ростовом» для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что сегодняшний матч 22-го тура РПЛ с «Ростовом» будет для бело-голубых проверкой чемпионских амбиций.

«Предстоящий матч будет хорошей проверкой чемпионских амбиций «Динамо». Лично мне нравится, как команда играет в этом сезоне. Личка поставил симпатичный атакующий футбол, который к тому же с середины осени начал приносить очень серьезный результат.

Главное, чтобы «Динамо» было готово к тому, что соперники станут подстраиваться под их стиль, играть от обороны и мешать атакующим действиям.

«Ростов» так разрушать игру умеет хорошо, поэтому матч с ним во многом покажет, готово ли «Динамо» к реальной борьбе за золото», – сказал Силкин.