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Семак поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

28 марта 2024, 16:22
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает сложностей в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

– В субботу «Зенит» сыграет с «Крыльями». Самарцы на втором месте в чемпионате по результативности после сине-бело-голубых, но при этом предпоследние по пропущенным мячам. Как вы оцениваете такую ситуацию с тренерской точки зрения?

– Результативность говорит об атакующем потенциале команды, который она реализует. И мы знаем игру соперника, и «Крылья» понимают, как мы играем. Думаю, что многое будет зависеть от того, как каждая из команд будет использовать свои преимущества. Мы понимаем, что самарцы дома играют очень прилично, это касается и результатов и качества игры, поэтому нам предстоит очень сложный матч.

«Зенит» вновь вернулся на первую строчку в таблице. В каком положении находиться легче – удерживать преимущество или преследовать команды, которые идут впереди?

– Когда ты идешь наверху, ты понимаешь, что все зависит только от тебя. Когда ты догоняешь, ты с максимальной концентрацией подходишь к каждому матчу, понимая, что каждая ошибка может тебе дорого стоить. Возвращение на вершину занимает достаточно много времени – нужно ждать ошибок соперника. В любом случае, и то и другое одинаково сложно на мой взгляд.

  • Матч пройдет 30 марта и начнется в 14:00 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками после 20 игр. «Крылья Советов» занимают восьмую позицию с 29 очками.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Семак Сергей
Комментарии (3)
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MazaiNN
1711632482
А кому с Крыльями легко было.
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...уефан
1711633544
...мяч круглый, ворота большие, нужного ветра вам, Крылья!!!...
Ответить
ligge
1711641607
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