Семак поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает сложностей в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
– В субботу «Зенит» сыграет с «Крыльями». Самарцы на втором месте в чемпионате по результативности после сине-бело-голубых, но при этом предпоследние по пропущенным мячам. Как вы оцениваете такую ситуацию с тренерской точки зрения?
– Результативность говорит об атакующем потенциале команды, который она реализует. И мы знаем игру соперника, и «Крылья» понимают, как мы играем. Думаю, что многое будет зависеть от того, как каждая из команд будет использовать свои преимущества. Мы понимаем, что самарцы дома играют очень прилично, это касается и результатов и качества игры, поэтому нам предстоит очень сложный матч.
– «Зенит» вновь вернулся на первую строчку в таблице. В каком положении находиться легче – удерживать преимущество или преследовать команды, которые идут впереди?
– Когда ты идешь наверху, ты понимаешь, что все зависит только от тебя. Когда ты догоняешь, ты с максимальной концентрацией подходишь к каждому матчу, понимая, что каждая ошибка может тебе дорого стоить. Возвращение на вершину занимает достаточно много времени – нужно ждать ошибок соперника. В любом случае, и то и другое одинаково сложно на мой взгляд.
- Матч пройдет 30 марта и начнется в 14:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками после 20 игр. «Крылья Советов» занимают восьмую позицию с 29 очками.