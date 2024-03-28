Семак поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает сложностей в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

– В субботу «Зенит» сыграет с «Крыльями». Самарцы на втором месте в чемпионате по результативности после сине-бело-голубых, но при этом предпоследние по пропущенным мячам. Как вы оцениваете такую ситуацию с тренерской точки зрения?

– Результативность говорит об атакующем потенциале команды, который она реализует. И мы знаем игру соперника, и «Крылья» понимают, как мы играем. Думаю, что многое будет зависеть от того, как каждая из команд будет использовать свои преимущества. Мы понимаем, что самарцы дома играют очень прилично, это касается и результатов и качества игры, поэтому нам предстоит очень сложный матч.

– «Зенит» вновь вернулся на первую строчку в таблице. В каком положении находиться легче – удерживать преимущество или преследовать команды, которые идут впереди?

– Когда ты идешь наверху, ты понимаешь, что все зависит только от тебя. Когда ты догоняешь, ты с максимальной концентрацией подходишь к каждому матчу, понимая, что каждая ошибка может тебе дорого стоить. Возвращение на вершину занимает достаточно много времени – нужно ждать ошибок соперника. В любом случае, и то и другое одинаково сложно на мой взгляд.