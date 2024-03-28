Стали известны подробности состояния Гарре перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может сыграть в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом».
По данным «Чемпионата», аргентинец вместе с партнерами по команде готовится ко встрече, но еще не набрал оптимальных кондиций после травмы. Решение по участию Гарре в матче тренерский штаб «Крыльев Советов» примет в день игры.
Из-за повреждения и восстановления Гарре пропустил практически всю межсезонную подготовку «Крыльев» и еще ни разу не сыграл в 2024 году.
- Матч пройдет 30 марта в Самаре и начнется в 14:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками после 20 игр. «Крылья Советов» занимают восьмую позицию с 29 очками.
Источник: «Чемпионат»