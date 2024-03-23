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    «Матч ТВ» изменил программу на ближайшие дни

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о реакции канала на теракт в «Крокус Сити Холле».

    «В связи с трагедией в Подмосковье мы полностью отказались от развлекательного контента. Все прямые трансляции спортивных и массовых событий, проходящих в России, отменены.

    Скорбим вместе со всей страной и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал Тащин.

    • Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 115 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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