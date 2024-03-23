«Матч ТВ» изменил программу на ближайшие дни

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о реакции канала на теракт в «Крокус Сити Холле».
«В связи с трагедией в Подмосковье мы полностью отказались от развлекательного контента. Все прямые трансляции спортивных и массовых событий, проходящих в России, отменены.
Скорбим вместе со всей страной и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал Тащин.
- Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
- Погибли не менее 115 человек, ранены – более 100.
- 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.