«Матч ТВ» изменил программу на ближайшие дни

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о реакции канала на теракт в «Крокус Сити Холле».

«В связи с трагедией в Подмосковье мы полностью отказались от развлекательного контента. Все прямые трансляции спортивных и массовых событий, проходящих в России, отменены.

Скорбим вместе со всей страной и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал Тащин.