Заявление программы «Футбольный клуб» о смерти Уткина

В официальном телеграм-канале Василия Уткина появилась публикация о его смерти.

Это заявление коллектива программы «Футбольный клуб», бессменным ведущим которого был Уткин.

«Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами.

Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием.

Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», – говорится в посте.