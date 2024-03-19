Заявление программы «Футбольный клуб» о смерти Уткина

В официальном телеграм-канале Василия Уткина появилась публикация о его смерти.
Это заявление коллектива программы «Футбольный клуб», бессменным ведущим которого был Уткин.
«Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами.
Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием.
Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», – говорится в посте.
- Уткин умер в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб.
- Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.