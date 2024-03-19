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    Заявление программы «Футбольный клуб» о смерти Уткина

    В официальном телеграм-канале Василия Уткина появилась публикация о его смерти.

    Это заявление коллектива программы «Футбольный клуб», бессменным ведущим которого был Уткин.

    «Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами.

    Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием.

    Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», – говорится в посте.

    • Уткин умер в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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