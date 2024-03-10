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    Реакция Уткина на смерть судьи Спирина

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал новость о смерти бывшего судьи Алексея Спирина.

    «Оказывается, уже месяц как не стало Алексея Спирина. Выдающегося арбитра, он был одним из лучших судей своего времени. Не только в России. В мире.

    Мы не раз его вспомним. Он был веселый дядька, с ним была куча историй. Но сейчас надо просто сложить ладони и помянуть.

    Спирин прославился, помимо прочего, казусом. Его не назначали на матчи леверкузенского «Байера».

    «Байер» – медицинский концерн. И главнейший его продукт – аспирин. А. Спирин.

    Больше ничего, только имя. Но – не назначали. А то мало ли.

    Дядя Леша был отличный мужик, с ним была тьма историй. Но сегодня просто помолчим», – написал Уткин.

    • Спирин судил финал Кубка УЕФА в 1991 году между «Интером» и «Ромой».
    • Россиянин стал судьей ФИФА в 35 лет.
    • В чемпионате России уроженец Рузаевки провел 9 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1710067401
    забавная история)
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