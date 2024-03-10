Реакция Уткина на смерть судьи Спирина

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал новость о смерти бывшего судьи Алексея Спирина.

«Оказывается, уже месяц как не стало Алексея Спирина. Выдающегося арбитра, он был одним из лучших судей своего времени. Не только в России. В мире.

Мы не раз его вспомним. Он был веселый дядька, с ним была куча историй. Но сейчас надо просто сложить ладони и помянуть.

Спирин прославился, помимо прочего, казусом. Его не назначали на матчи леверкузенского «Байера».

«Байер» – медицинский концерн. И главнейший его продукт – аспирин. А. Спирин.

Больше ничего, только имя. Но – не назначали. А то мало ли.

Дядя Леша был отличный мужик, с ним была тьма историй. Но сегодня просто помолчим», – написал Уткин.