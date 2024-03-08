Зырянов вернулся в «Зенит», агенты ищут Мостовому клуб в Европе, новый трек Промеса и другие новости

Нападающий «РБ Лейпциг» оскорбил мать Карвахаля в матче ЛЧ.

Беллингем повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов.

«Подлая и некрасивая ситуация»: экс-футболист сборной России рассказал, как его выгнали из армянского клуба.

Стала известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов.

Аршавин сказал, когда российские клубы вернут в еврокубки.

Норманна дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в соперника.

Зырянов вернулся в «Зенит».

Экс-игрок сборной Могилевец объяснил, почему предпочитает жить не в России.

Андрей Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе.

Промес выпустил новый трек: «Живу без страха».

В «Локомотиве» установили потолок зарплат для игроков.

«Милан» запустил продажу фирменного нижнего женского белья.