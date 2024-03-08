Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Зырянов вернулся в «Зенит», агенты ищут Мостовому клуб в Европе, новый трек Промеса и другие новости

    Зырянов вернулся в «Зенит», агенты ищут Мостовому клуб в Европе, новый трек Промеса и другие новости

    Нападающий «РБ Лейпциг» оскорбил мать Карвахаля в матче ЛЧ.

    Беллингем повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов.

    «Подлая и некрасивая ситуация»: экс-футболист сборной России рассказал, как его выгнали из армянского клуба.

    Стала известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов.

    Аршавин сказал, когда российские клубы вернут в еврокубки.

    Норманна дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в соперника.

    Зырянов вернулся в «Зенит».

    Экс-игрок сборной Могилевец объяснил, почему предпочитает жить не в России.

    Андрей Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе.

    Промес выпустил новый трек: «Живу без страха».

    В «Локомотиве» установили потолок зарплат для игроков.

    «Милан» запустил продажу фирменного нижнего женского белья.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+