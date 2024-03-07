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    • Стала известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов

    Стала известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов

    ЦСКА достиг принципиальной договоренности о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым. По данным «Евро-Футбол.Ру», отступные для европейских клубов за форварда составят 5 миллионов евро.

    • Чалов провел в нынешнем сезоне во всех турнирах 27 игр, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами.
    • Его нынешний контракт с ЦСКА действует до декабря 2024 года.
    • Ранее сообщалось, что «Зенит» делал предложение о трансфере Чалова, но игрок отказался от перехода, так как приоритетом форварда является продолжение карьеры в Европе.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 12:25
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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1709805130
    Это что, и за пять лимонов он никому не нужен? Это приговор, Федя.
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    ziborock
    1709806616
    Кому он нужен (кроме Зенита, для коллекции)?! За 19 игр 3 гола с игры и 3 голевых! За 3+ игры одно результативное действие по статистике!
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    АЛЕКС 58
    1709810578
    В Европе пенальтистов хватает,кому он нужен.
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    ...уефан
    1709814358
    ...менять имя, срочно! Теодоро Чалотти. Может так возьмут?)...
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