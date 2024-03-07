Стала известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов

ЦСКА достиг принципиальной договоренности о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым. По данным «Евро-Футбол.Ру», отступные для европейских клубов за форварда составят 5 миллионов евро.

Чалов провел в нынешнем сезоне во всех турнирах 27 игр, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами.

Его нынешний контракт с ЦСКА действует до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» делал предложение о трансфере Чалова, но игрок отказался от перехода, так как приоритетом форварда является продолжение карьеры в Европе.