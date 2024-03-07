Промес выпустил новый трек: «Живу без страха»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный трек. Он называется «100 камней».

Песня исполнена на нидерландском и английском языках. В частности, в композиции есть строчка: «Я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха».