Промес выпустил новый трек: «Живу без страха»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный трек. Он называется «100 камней».
Песня исполнена на нидерландском и английском языках. В частности, в композиции есть строчка: «Я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха».
- На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
- Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
- В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
- Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.