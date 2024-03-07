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    Промес выпустил новый трек: «Живу без страха»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный трек. Он называется «100 камней».

    Песня исполнена на нидерландском и английском языках. В частности, в композиции есть строчка: «Я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

    • На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
    • Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
    • Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии (14)
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    DOCTOR PENALTY
    1709823188
    Что имеется в виду под дерьмом?...
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    ...уефан
    1709823546
    ...эта история уже утомила...
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    Cleaner
    1709825566
    Да жизнь твоя, Промес, и есть ДЕРЬМО. А торгуя наркотой, ты делаешь ДЕРЬМОМ жизни других. И живешь ты без СТЫДА, а не без страха...(
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709825955
    Он так и будет каждый день рылам в рыло плевать)) а эти ждут от него голов..свинячих
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709826074
    Промес и Спартак одно дерьмо так переводится трек
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709828598
    100 камней кристаллов солей)))
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    alefreddy
    1709828697
    положил он на Голландию и ее лгбт
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    TIMOTHY
    1709829529
    Он уже в Голландии
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