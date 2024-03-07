Нападающий «РБ Лейпциг» оскорбил мать Карвахаля в матче ЛЧ

Нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда нагрубил защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Как передает RTL, после борьбы за мяч бельгийский форвард упал возле рекламного щита. Когда Карвахаль подошел к Опенде и протянул руку к плечу, тот встал, приблизился к испанцу и сказал: «Я трахну твою шлюху-мать!»

Карвахаль не стал отвечать на оскорбления и вернулся на поле. Опенда от защитника «Реала» оттолкнул Антонио Рюдигер.