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    Нападающий «РБ Лейпциг» оскорбил мать Карвахаля в матче ЛЧ

    Нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда нагрубил защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

    Как передает RTL, после борьбы за мяч бельгийский форвард упал возле рекламного щита. Когда Карвахаль подошел к Опенде и протянул руку к плечу, тот встал, приблизился к испанцу и сказал: «Я трахну твою шлюху-мать!»

    Карвахаль не стал отвечать на оскорбления и вернулся на поле. Опенда от защитника «Реала» оттолкнул Антонио Рюдигер.

    • Первый матч 1/8 финала между командами мадридцы выиграли со счетом 1:0.
    • Опенда заменили на 77-й минуте, Карвахаль провел на поле всю встречу.

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    Источник: RTL

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    Комментарии (18)
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    fakeid
    1709795567
    типичный спартач. как скай.
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    MazaiNN
    1709795965
    Только пи..Оры себя так ведут.
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    Pooodle
    1709796609
    Позорный зулус.
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    Алексей З
    1709798389
    Интересно , а есть на испанском аналог российской скороговорке "ЁТМ" ? Можно даже при падении , как Горбунков закричать "Чёрт побери", а в просторечии "ё..т..м.." и никто ( из россиян) не подумает о сексуальной угрозе. К чему это ? Да к тому , что футбол контактная игра , где соперники и травмы (порой даже серьёзные) друг другу наносят, наверно не очень следят за своими высказываниями, тем более что разговаривают на разных языках. Из пальца высосанная проблема.
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    Спартач80
    1709806335
    Это он у педикулёзных ублюдин научился.
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709808144
    Я бы на месте караахаля леща дал
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    моэм
    1709817215
    Обыкновенные европейцы ....один ублюдок "блеснул " своим воспитанием , другой блеснул толерантностью.
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