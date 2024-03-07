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    Аршавин сказал, когда российские клубы вернут в еврокубки

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что не может предположить, когда российские команды снова смогут начать выступать в европейских клубных турнирах.

    «Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО. Есть ли у меня предположения, в каком году это произойдет? У меня нет никаких предположений», – сказал Аршавин.

    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Из-за этого «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы, а сборную России не допустили сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии (9)
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    Vratarь
    1709811101
    Новость должна называться: "Аршавин не сказал..."
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    zigbert
    1709812395
    Аршавин знает все. На любой вопрос даст развернутый ответ.
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    H96
    1709814657
    Когда господь Бог решит, тогда и вернут и то не сразу
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    ...уефан
    1709815280
    ...про Андрюху можно сказать так - На словах, он - Лев Толстой, а на деле х*й простой...
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    Алексей З
    1709818833
    Аршавин сказал то , что 90% знают , но 10% дебилов задают периодически этот вопрос , и высказывают своё недовольство здесь.
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    ЗаЖиМ
    1709819693
    О чём эта новость?
    Ответить
    Cleaner
    1709819934
    Андрюша всё знает! Ну ржу ни могу...)))
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    Spartakbro
    1709824463
    А кто такой Аршавин?ему позвонил кто-то,а или Гордон ему с бывшей рассказали
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