Аршавин сказал, когда российские клубы вернут в еврокубки

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что не может предположить, когда российские команды снова смогут начать выступать в европейских клубных турнирах.
«Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО. Есть ли у меня предположения, в каком году это произойдет? У меня нет никаких предположений», – сказал Аршавин.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Из-за этого «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы, а сборную России не допустили сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.