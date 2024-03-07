Аршавин сказал, когда российские клубы вернут в еврокубки

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что не может предположить, когда российские команды снова смогут начать выступать в европейских клубных турнирах.

«Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО. Есть ли у меня предположения, в каком году это произойдет? У меня нет никаких предположений», – сказал Аршавин.