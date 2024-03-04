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    • Президент РПЛ — о российской лиге: «Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!»

    Президент РПЛ — о российской лиге: «Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!»

    Президент РПЛ Александр Алаев считает, что лига развивается в правильном направлении.

    «Лиге есть над чем работать. Мы сдвинулись. Я считаю, что лига движется в правильном направлении, с учетом того, в каких обстоятельствах. Мы все помним, как начинался Fan ID, не было интриги в чемпионате. Сейчас чемпионат интересный. Проблемы есть, но многих удалось избежать, в том числе регламентных и организационных. Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!» – сказал Алаев.

    • Розыгрыш РПЛ возобновился 1 марта после зимней паузы.
    • Последние пять сезонов турнир выигрывал «Зенит».
    • После 19 туров петербуржцы идут на втором месте, отставая на 2 очка от «Краснодара».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2024 11:13
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1709541375
    ...ну да, а себя назвал лучшим президентом)...
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    baggio80
    1709543049
    Обычно так говорят психически больные люди
    Ответить
    Давид59
    1709557237
    Лига отличная. От других.
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