Президент РПЛ — о российской лиге: «Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что лига развивается в правильном направлении.
«Лиге есть над чем работать. Мы сдвинулись. Я считаю, что лига движется в правильном направлении, с учетом того, в каких обстоятельствах. Мы все помним, как начинался Fan ID, не было интриги в чемпионате. Сейчас чемпионат интересный. Проблемы есть, но многих удалось избежать, в том числе регламентных и организационных. Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!» – сказал Алаев.
- Розыгрыш РПЛ возобновился 1 марта после зимней паузы.
- Последние пять сезонов турнир выигрывал «Зенит».
- После 19 туров петербуржцы идут на втором месте, отставая на 2 очка от «Краснодара».