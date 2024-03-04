Президент РПЛ — о российской лиге: «Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что лига развивается в правильном направлении.

«Лиге есть над чем работать. Мы сдвинулись. Я считаю, что лига движется в правильном направлении, с учетом того, в каких обстоятельствах. Мы все помним, как начинался Fan ID, не было интриги в чемпионате. Сейчас чемпионат интересный. Проблемы есть, но многих удалось избежать, в том числе регламентных и организационных. Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!» – сказал Алаев.