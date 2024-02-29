Зарема усомнилась в справедливости нового формата Фонбет Кубка России

Зарема Салихова поделилась мнением о формате Фонбет Кубка России.

Новый формат турнира введен с сезона-2022/23.

Кубок проводится по системе double elimination, подразумевающей вылет после двух поражений.

Участники делятся на две сетки – Путь РПЛ и Путь регионов.

Команда, выбывшая из плей-офф Пути РПЛ, продолжает бороться за трофей в Пути регионов.

«В новом формате Кубка России сделано всe, чтобы трофей достался команде из Москвы, а Суперкубок – «Зениту», – считает супруга Леонида Федуна.