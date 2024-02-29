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  • Зарема усомнилась в справедливости нового формата Фонбет Кубка России

Зарема усомнилась в справедливости нового формата Фонбет Кубка России

29 февраля 2024, 17:17
1

Зарема Салихова поделилась мнением о формате Фонбет Кубка России.

  • Новый формат турнира введен с сезона-2022/23.
  • Кубок проводится по системе double elimination, подразумевающей вылет после двух поражений.
  • Участники делятся на две сетки – Путь РПЛ и Путь регионов.
  • Команда, выбывшая из плей-офф Пути РПЛ, продолжает бороться за трофей в Пути регионов.

«В новом формате Кубка России сделано всe, чтобы трофей достался команде из Москвы, а Суперкубок – «Зениту», – считает супруга Леонида Федуна.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Салихова Зарема
Комментарии (1)
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BoevStas1
1709223547
Лучше жевать ,чем говорить.Реально надоела уже!
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