Зарема усомнилась в справедливости нового формата Фонбет Кубка России

Зарема Салихова поделилась мнением о формате Фонбет Кубка России.
- Новый формат турнира введен с сезона-2022/23.
- Кубок проводится по системе double elimination, подразумевающей вылет после двух поражений.
- Участники делятся на две сетки – Путь РПЛ и Путь регионов.
- Команда, выбывшая из плей-офф Пути РПЛ, продолжает бороться за трофей в Пути регионов.
«В новом формате Кубка России сделано всe, чтобы трофей достался команде из Москвы, а Суперкубок – «Зениту», – считает супруга Леонида Федуна.
Источник: Metaratings