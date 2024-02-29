Зарема рассказала, чего ждет от тренера «Краснодара» Ивича

Зарема Салихова порассуждала о том, что нужно делать главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу во второй части сезона.
«Интересно наблюдать, как тренер «Краснодара» привьeт игрокам ментальность победителей. Это самое важное. Нужно побеждать в голове в первую очередь.
Идти на первом месте гораздо сложнее, чем догонять», – считает супруга Леонида Федуна.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- Отрыв от «Зенита» – 2 очка.
- В 19-м туре чемпионата краснодарцы примут «Рубин» (2 марта).
Источник: Metaratings