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Зарема рассказала, чего ждет от тренера «Краснодара» Ивича

29 февраля 2024, 15:50
4

Зарема Салихова порассуждала о том, что нужно делать главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу во второй части сезона.

«Интересно наблюдать, как тренер «Краснодара» привьeт игрокам ментальность победителей. Это самое важное. Нужно побеждать в голове в первую очередь.

Идти на первом месте гораздо сложнее, чем догонять», – считает супруга Леонида Федуна.

  • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
  • Отрыв от «Зенита» – 2 очка.
  • В 19-м туре чемпионата краснодарцы примут «Рубин» (2 марта).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Ивич Владимир Салихова Зарема
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1709214191
Успехов ему в этом сложном деле.
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alefreddy
1709215680
он сможет если сил у команды хватит
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Cleaner
1709219441
Зарема, ты лучше про спартаковского НАРКОТОРГОВЦА Промеса что ни будь нам расскажи! А мы ПОРЖЕМ!!!...)))
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zigbert
1709221610
Перерыв может сказаться но первая же игра сможет ответить на этот вопрос.
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