Пименов назвал причину серии неудач «Спартака» в матчах с «Зенитом»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов сказал, что «Спартак» длительное время не может обыграть «Зенит» в матчах чемпионата России из-за чехарды в руководстве клуба.

«Семь лет без побед «Спартака» над «Зенитом» демонстрируют, как обстоят дела в клубе. Постоянная чехарда наверху, то, что творится, сказывается и на игроках. Нет какой‑то стратегии в плане трансферов, где игроков берут точечно, которые должны усиливать клуб.

Это одна из самых узнаваемых команд. Мы привыкли видеть «Спартак» сильным, но столько лет прошло, что уже этот бренд размывается. И в этом проблема. У клуба самая большая армия поклонников в стране и все заждались побед. Болельщикам нужно пожелать терпения, чтобы, наконец, прервать эту серию», – сказал Пименов.