Пименов назвал причину серии неудач «Спартака» в матчах с «Зенитом»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов сказал, что «Спартак» длительное время не может обыграть «Зенит» в матчах чемпионата России из-за чехарды в руководстве клуба.
«Семь лет без побед «Спартака» над «Зенитом» демонстрируют, как обстоят дела в клубе. Постоянная чехарда наверху, то, что творится, сказывается и на игроках. Нет какой‑то стратегии в плане трансферов, где игроков берут точечно, которые должны усиливать клуб.
Это одна из самых узнаваемых команд. Мы привыкли видеть «Спартак» сильным, но столько лет прошло, что уже этот бренд размывается. И в этом проблема. У клуба самая большая армия поклонников в стране и все заждались побед. Болельщикам нужно пожелать терпения, чтобы, наконец, прервать эту серию», – сказал Пименов.
- В последний раз красно‑белые побеждали «Зенит» в РПЛ 27 ноября 2017 года.
- Команды вновь сыграют между собой в матче 19‑го тура РПЛ, который пройдет 2 марта в Санкт‑Петербурге, начало в 19:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»