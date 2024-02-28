Петржела объяснил, почему матч России с Сербией не будет интересен в Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Сербии.
«Будут ли в Европе смотреть товарищеский матч Россия – Сербия? Нет, в Европе не будет никакого интереса к этой игре. Не думаю, что здесь люди будут смотреть и обсуждать этот матч. В Европе сборная России сейчас мало кому интересна», – сказал Петржела.
- Встреча состоится 21 марта в Москве.
- Сербия станет первым соперником России из Европы с ноября 2021 года.
- 25 марта Россия также сыграет товарищеский матч с Парагваем.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 годы.
Источник: «РБ Спорт»