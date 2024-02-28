Петржела объяснил, почему матч России с Сербией не будет интересен в Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Сербии.

«Будут ли в Европе смотреть товарищеский матч Россия – Сербия? Нет, в Европе не будет никакого интереса к этой игре. Не думаю, что здесь люди будут смотреть и обсуждать этот матч. В Европе сборная России сейчас мало кому интересна», – сказал Петржела.