Реакция Кустурицы на подарок от сборной России

Сербский режиссер Эмир Кустурица получил от сборной России в подарок футболку. Артист тронут.

Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч.

Они сыграют 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

25 марта Россия примет Парагвай.

«Это было очень трогательно. Я счастлив, что буду на этом матче, потому что думаю, что это матч, как если бы в семье два брата позвали родственников и друзей выбрать свою команду. Два брата, люди из одной семьи, которые собрали своих лучших представителей для этой игры, и мне очень приятно, что я буду на этом спектакле», – сказал Кустурица.