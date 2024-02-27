Тренер сборной Армении назвал лидеров команды – они из РПЛ

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский выделил лидеров команды. Они выступают в РПЛ.

«Нужно учитывать, что Россия сейчас отстранена от международных турниров. Люди взрослеют, годы идут, а карьера коротка. Если кто-то чувствует в себе силы и шансы, что через сборную Армении он попадeт в европейский клуб, то почему нет?

Как армянские игроки реагировали на натурализацию российских футболистов? Нормально, Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян – это лидеры сборной, которые с первых минут демонстрировали высокий уровень игры. Без них сборная Армении стала бы слабее, поскольку они на голову выше других», – сказал Березовский.