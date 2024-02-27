Личка сравнил уровень давления в «Динамо» и «Оренбурге», вспомнив про Месси

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему не читает много прессу и соцсети.

– Вы как-то сказали, что давление испытывает не тренер РПЛ, а человек, которому надо содержать семью на зарплату 15 тысяч рублей. Но я не поверю, что вы не чувствуете в «Динамо» гораздо более высокие ожидания болельщиков и руководителей, чем в «Оренбурге».

– Понятно, что «Динамо» уже долго хочет выиграть или Кубок, или чемпионство. Это клуб с суперисторией. Но если бы я боялся давления, то не смог бы работать на профессиональном уровне. Или трудился бы в маленьких клубах, с которыми можно раз в 15 лет выходить в Премьер-лигу, через год-два вылететь в ФНЛ – и все спокойно.

Я не читаю много прессу или соцсети, чтобы не сходить с ума. Например, Лео Месси выиграл The Best. Я, как и многие другие, был больше за Холанда. Но если Месси зашел бы почитать комментарии, то увидел бы 150 тысяч негативных! Поэтому иногда лучше поменьше читать – голова более чистая и ясная.

Я уважаю мнение всех. Кто-то меня любит, кто-то не любит, это нормально. Самое главное – хорошие отношения между мной и клубом. Например, с Дмитрием Гафиным, Павлом Пивоваровым, Желько Бувачем, с игроками – между нами всегда уважение.

Я уважаю и наших болельщиков. Когда ты выигрываешь 3:1, но матч заканчивается 3:3, а потом это повторяется... Я понимаю вопрос фанатов: «Марцел, как это возможно? Что случилось, почему?» Один раз – окей, но повторять одну и ту же ошибку – недопустимо.