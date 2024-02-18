Тюремная администрация оберегала Дани Алвеса от суицида

Бывший сокамерник Дани Алвеса по испанской тюрьме рассказал, что бразильца посчитали склонным к суициду.

«В отношении Дани были приняты крайние меры. Он был в депрессии. К Алвесу применяли протокол защиты от суицида», – сообщил бывший сокамерник спортсмена.

Исходя из слов экс-заключенного, сейчас протокол уже не действует.