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    Тюремная администрация оберегала Дани Алвеса от суицида

    Бывший сокамерник Дани Алвеса по испанской тюрьме рассказал, что бразильца посчитали склонным к суициду.

    «В отношении Дани были приняты крайние меры. Он был в депрессии. К Алвесу применяли протокол защиты от суицида», – сообщил бывший сокамерник спортсмена.

    Исходя из слов экс-заключенного, сейчас протокол уже не действует.

    • Алвеса судят по делу об изнасиловании женщины в ночном клубе в декабре 2022 года.
    • Он находится под стражей с января 2023-го.
    • Бразильцу грозит от 9 до 12 лет тюремного заключения.

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    Источник: Marca

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    18.02.2024 13:43
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