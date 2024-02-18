Тюремная администрация оберегала Дани Алвеса от суицида

Бывший сокамерник Дани Алвеса по испанской тюрьме рассказал, что бразильца посчитали склонным к суициду.
«В отношении Дани были приняты крайние меры. Он был в депрессии. К Алвесу применяли протокол защиты от суицида», – сообщил бывший сокамерник спортсмена.
Исходя из слов экс-заключенного, сейчас протокол уже не действует.
- Алвеса судят по делу об изнасиловании женщины в ночном клубе в декабре 2022 года.
- Он находится под стражей с января 2023-го.
- Бразильцу грозит от 9 до 12 лет тюремного заключения.