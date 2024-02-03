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    • Уткин отреагировал на запрет сотрудникам «Матч ТВ» появляться в его эфирах

    Уткин отреагировал на запрет сотрудникам «Матч ТВ» появляться в его эфирах

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на запрет «Матч ТВ» в отношении себя. Сотрудникам холдинга запрещено появляться в эфирах экс-комментатора.

    «Со своей стороны – считаю решение волюнтаристским. Но не у всех есть потенциал это сломать.

    Именно поэтому, и именно поэтому публично, я приглашаю в эфир единственного человека, который может ломать правила на «Матче».

    Губер [Дмитрий Губерниев], ты же понимаешь, что глупость это. Давай поломаем предрассудки. Я приглашаю; приходи в эфир – ты ледокол, столько тем.

    Никто тебе ничего не сделает.

    Все доходы от эфира пойдут на благотворительность. Приходи, Дим. Масса проблем; мы поднимем это на новый уровень. Только ты можешь пробить эту картонную стену.) Обнимаю!» – написал Уткин.

    • Уткин работал на «Матч ТВ» в 2015-2016 годах.
    • Потом он стал самостоятельным журналистом.
    • Губерниев – не штатный сотрудник «Матч ТВ», но работает на канале ведущим и комментатором.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    03.02.2024 17:53
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    Комментарии (6)
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    Avenger_93
    1706973984
    Матч ТВ это жалкая помойка
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    СпорЦмен
    1706975675
    Вася обтрухался, чувствует конец... у себя во рту.
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    GreyDM
    1706977529
    Хм.... Интересно, а если Губер согласится, что тогда газпрём-медия забанят его? Что-то меня терзают смутные сомнения.
    Ответить
    Айболид
    1706977814
    Не ходите дети в Африку гулять ! Об уткозавра замараться дело нехитрое .
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    AtticusFinch
    1706986673
    Если Губерниев согласится - его тоже уволят...к сож.таковы реалии....
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