Уткин отреагировал на запрет сотрудникам «Матч ТВ» появляться в его эфирах

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на запрет «Матч ТВ» в отношении себя. Сотрудникам холдинга запрещено появляться в эфирах экс-комментатора.

«Со своей стороны – считаю решение волюнтаристским. Но не у всех есть потенциал это сломать.

Именно поэтому, и именно поэтому публично, я приглашаю в эфир единственного человека, который может ломать правила на «Матче».

Губер [Дмитрий Губерниев], ты же понимаешь, что глупость это. Давай поломаем предрассудки. Я приглашаю; приходи в эфир – ты ледокол, столько тем.

Никто тебе ничего не сделает.

Все доходы от эфира пойдут на благотворительность. Приходи, Дим. Масса проблем; мы поднимем это на новый уровень. Только ты можешь пробить эту картонную стену.) Обнимаю!» – написал Уткин.