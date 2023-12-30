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    Символическая сборная первого круга АПЛ-2023/24 по версии Opta

    Opta представила собственную версию символической сборной АПЛ по итогам первого круга сезона-2023/24.

    У «Манчестер Сити» и «Арсенала» по три представителя, у «Ливерпуля» – два, у «Кристал Пэлас», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» – по одному.

    Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

    Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Александр Зинченко («Арсенал»);

    Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»);

    Нападающий: Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»).

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    Источник: Opta

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    30.12.2023 15:00
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    Комментарии (1)
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    Dgad
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    У меня по Зинченко только вопросы
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