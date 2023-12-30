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    • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ноттингем Форест»: Тернер, Тоффоло, Ньякат, Монтиель, Мурилло, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Эланга, Йейтс, Данило, Вуд.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Далот, Ван-Биссака, Эванс, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Гарначо, Майну, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

    Ноттингем Форест-Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 30 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.12.2023 12:45
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