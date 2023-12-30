Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ноттингем Форест»: Тернер, Тоффоло, Ньякат, Монтиель, Мурилло, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Эланга, Йейтс, Данило, Вуд.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Далот, Ван-Биссака, Эванс, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Гарначо, Майну, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»