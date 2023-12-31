Реакция тен Хага на поражение «МЮ» от «Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2) в 20-м туре АПЛ.
«Игроки недовольны, но мы должны играть лучше.
Нам пришлось снова приспосабливаться, поэтому каждый раз нам приходится менять состав Это не помогает и не поддерживает распорядок дня команды, и это объясняет, почему мы так непоследовательны», – сказал тен Хаг.
- «МЮ» идет в АПЛ 7-м.
- «Форест» занимает 15-ю строчку.
- Команду тренирует бывший вратарь «Динамо» Нуну.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо