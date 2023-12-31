Реакция тен Хага на поражение «МЮ» от «Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2) в 20-м туре АПЛ.

«Игроки недовольны, но мы должны играть лучше.

Нам пришлось снова приспосабливаться, поэтому каждый раз нам приходится менять состав Это не помогает и не поддерживает распорядок дня команды, и это объясняет, почему мы так непоследовательны», – сказал тен Хаг.