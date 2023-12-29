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    • Реакция «Фенербахче» и «Галатасарая» на срыв матча за Суперкубок Турции

    Реакция «Фенербахче» и «Галатасарая» на срыв матча за Суперкубок Турции

    Опубликовано совместное заявление «Галатасарая» и «Фенербахче» в связи с отменой матча за Суперкубок Турции в Эр-Рияде.

    «Чтобы отпраздновать 100-летие нашей Республики и Турецкой федерации футбола за рубежом, мы организовали работу с нашими клубами таким образом, чтобы способствовать повышению ценности бренда турецкого футбола и наших клубов.

    Матч за Суперкубок Турции, который планировался для проведения в пятницу, 29 декабря 2023 года, перенесeн на более поздний срок в результате совместного решения, принятого нами с нашими клубами, из-за некоторых сбоев в организации.

    Мы хотели бы поблагодарить федерацию футбола и соответствующие организации принимающей страны за усилия, которые они приложили к настоящему моменту для организации Суперкубка», – говорится в заявлении.

    • Матч не состоялся из-за конфликта с организаторами.
    • Туркам не разрешили включить на стадионе гимн страны и вывесить портрет Мустафы Кемаля Ататюрка.

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    Источник: твиттер «Фенербахче»

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    29.12.2023 22:45
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    Комментарии (4)
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    k611
    1703880064
    Арабы туркам санкции объявили что ли. Почему нельзя гимн, как то странно.
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    Napaleon Banapart
    1703880258
    Куда теперь вас занесет? Стадион в Саранске мхом заростает.. Не???
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    Cleaner
    1703922487
    Фенербахче и Галатасарай, это именно вы ВИНОВАТЫ в срыве матча. Вопросы гимна и всего остального антуража обговариваются СНАЧАЛА, а уже потом идут технические вопросы с выбором стадионов и гостиниц. "Ценности бренда турецкого футбола"??? Да теперь над турецким футболом ВЕСЬ МИР РЖЕТ!!!...)))
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