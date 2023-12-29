Реакция «Фенербахче» и «Галатасарая» на срыв матча за Суперкубок Турции

Опубликовано совместное заявление «Галатасарая» и «Фенербахче» в связи с отменой матча за Суперкубок Турции в Эр-Рияде.

«Чтобы отпраздновать 100-летие нашей Республики и Турецкой федерации футбола за рубежом, мы организовали работу с нашими клубами таким образом, чтобы способствовать повышению ценности бренда турецкого футбола и наших клубов.

Матч за Суперкубок Турции, который планировался для проведения в пятницу, 29 декабря 2023 года, перенесeн на более поздний срок в результате совместного решения, принятого нами с нашими клубами, из-за некоторых сбоев в организации.

Мы хотели бы поблагодарить федерацию футбола и соответствующие организации принимающей страны за усилия, которые они приложили к настоящему моменту для организации Суперкубка», – говорится в заявлении.

Матч не состоялся из-за конфликта с организаторами.

Туркам не разрешили включить на стадионе гимн страны и вывесить портрет Мустафы Кемаля Ататюрка.

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