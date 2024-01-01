Реакция Эрдогана на срыв матча за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об отмене матча за Суперкубок страны в Эр-Рияде.

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» не состоялась из-за конфликта с организаторами.

Они не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Также под запретом оказалось исполнение гимна Турции на стадионе.

«Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, выходил на первый план благодаря достижениям, а не скандалам.

Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству. Это никак не идет на пользу нашему спорту.

Мы не можем допустить, чтобы этот инцидент использовался как провокационный материал, вырванный из контекста», – заявил Эрдоган.