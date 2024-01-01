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    • Реакция Эрдогана на срыв матча за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии

    Реакция Эрдогана на срыв матча за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об отмене матча за Суперкубок страны в Эр-Рияде.

    • Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» не состоялась из-за конфликта с организаторами.
    • Они не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
    • Также под запретом оказалось исполнение гимна Турции на стадионе.

    «Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, выходил на первый план благодаря достижениям, а не скандалам.

    Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству. Это никак не идет на пользу нашему спорту.

    Мы не можем допустить, чтобы этот инцидент использовался как провокационный материал, вырванный из контекста», – заявил Эрдоган.

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    Источник: Ajansspor

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    01.01.2024 13:26
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zigbert
    1704123536
    Все таки можно было договориться и провести матч. Обе стороны к сожалению преследовали свои интересы.
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