«Фенербахче» отыграл минуту против «Галатасарая» в матче за Суперкубок, пропустил гол и ушел с поля

«Фенербахче», как и обещал, бойкотировал матч за Суперкубок Турции. Команда вышла на игру молодежным составом.

«Галатасарай», а именно Мауро Икарди, забил на первой минуте. После этого юниоры «Фенербахче» покинули поле.

«Галатасарай» затем стал праздновать победу и выигрыш трофея. Команде будет присуждена техническая победа.

Бойкот «Фенербахче» вызван недовольством местной федерацией.

В середине марта фанаты «Трабзонспора» после поражения напали на игроков «Фенербахче».

После этого «Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции, требуя реформ в местном футболе – в частности, судейских.

UPD. После ухода «Фенербахче» и празднования «Галатасарай» устроил двусторонку.