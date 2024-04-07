«Фенербахче» отыграл минуту против «Галатасарая» в матче за Суперкубок, пропустил гол и ушел с поля

«Фенербахче», как и обещал, бойкотировал матч за Суперкубок Турции. Команда вышла на игру молодежным составом.
«Галатасарай», а именно Мауро Икарди, забил на первой минуте. После этого юниоры «Фенербахче» покинули поле.
«Галатасарай» затем стал праздновать победу и выигрыш трофея. Команде будет присуждена техническая победа.
- Бойкот «Фенербахче» вызван недовольством местной федерацией.
- В середине марта фанаты «Трабзонспора» после поражения напали на игроков «Фенербахче».
- После этого «Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции, требуя реформ в местном футболе – в частности, судейских.
UPD. После ухода «Фенербахче» и празднования «Галатасарай» устроил двусторонку.