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    • «Фенербахче» отыграл минуту против «Галатасарая» в матче за Суперкубок, пропустил гол и ушел с поля

    «Фенербахче» отыграл минуту против «Галатасарая» в матче за Суперкубок, пропустил гол и ушел с поля

    «Фенербахче», как и обещал, бойкотировал матч за Суперкубок Турции. Команда вышла на игру молодежным составом.

    «Галатасарай», а именно Мауро Икарди, забил на первой минуте. После этого юниоры «Фенербахче» покинули поле.

    «Галатасарай» затем стал праздновать победу и выигрыш трофея. Команде будет присуждена техническая победа.

    • Бойкот «Фенербахче» вызван недовольством местной федерацией.
    • В середине марта фанаты «Трабзонспора» после поражения напали на игроков «Фенербахче».
    • После этого «Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции, требуя реформ в местном футболе – в частности, судейских.

    UPD. После ухода «Фенербахче» и празднования «Галатасарай» устроил двусторонку.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 21:40
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    Комментарии (6)
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    oyabun
    1712515392
    А в чем прикол? Почему ушли с поля? Может кто то объяснить?
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