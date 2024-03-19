«Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции

Скандал, произошедший после матча 30-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» – «Фенербахче», может привести к серьезным последствиям.

«Фенербахче» выиграл на выезде со счетом 3:2.

Когда прозвучал финальный свисток, фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и атаковали игроков гостевой команды.

Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских.

«Фенербахче» сообщил, что 2 апреля совет директоров клуба пример решение о мерах реагирования на этот инцидент.

Стамбульцы не исключили, что снимутся с чемпионата Турции.