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    «Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции

    Скандал, произошедший после матча 30-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» – «Фенербахче», может привести к серьезным последствиям.

    • «Фенербахче» выиграл на выезде со счетом 3:2.
    • Когда прозвучал финальный свисток, фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и атаковали игроков гостевой команды.
    • Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских.

    «Фенербахче» сообщил, что 2 апреля совет директоров клуба пример решение о мерах реагирования на этот инцидент.

    Стамбульцы не исключили, что снимутся с чемпионата Турции.

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    Источник: твиттер «Фенербахче»

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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1710847349
    Для чего сниматься? Хотят закрыть клуб?
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    ...уефан
    1710848736
    ...у нас в РПЛ мест нету, если чё)...
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