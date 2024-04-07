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    • «Галатасарай» – «Фенербахче»: прогноз на матч за Суперкубок Турции, 7 апреля

    «Галатасарай» – «Фенербахче»: прогноз на матч за Суперкубок Турции, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в матче за Суперкубок Турции сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Матч пройдет в Шанлыурфе, начало – в 21:30 (мск).

    «Галатасарай»

    Команда Окана Бурука – чемпион Турции прошлого сезона. В текущем чемпионате страны «Галатасарай» лидирует после 30 туров, набрав 81 очко.

    В турецкой Суперлиге «Галатасарай» опережает своего соперника по Суперкубку, идущего вторым, на 2 очка.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» играет в матче за Суперкубок Турции как обладатель Кубка страны сезона 2022/2023. Подопечные Исмаила Картала в финале Кубка переиграли «Истанбул Башакшехир» – 2:0.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Суперлиге:

    • 24.12.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» – 0:0;
    • 04.06.23 «Галатасарай» – «Фенербахче» – 3:0;
    • 08.01.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» – 0:3;
    • 10.04.22 «Фенербахче» – «Галатасарай» – 2:0;
    • 21.11.21 «Галатасарай» – «Фенербахче» – 1:2.

    Прогноз на матч «Галатасарай» – «Фенербахче»

    Шансы команд примерно равны, рисковать никто не будет. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 10:39
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