В воскресенье, 7 апреля, в матче за Суперкубок Турции сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Матч пройдет в Шанлыурфе, начало – в 21:30 (мск).
«Галатасарай»
Команда Окана Бурука – чемпион Турции прошлого сезона. В текущем чемпионате страны «Галатасарай» лидирует после 30 туров, набрав 81 очко.
В турецкой Суперлиге «Галатасарай» опережает своего соперника по Суперкубку, идущего вторым, на 2 очка.
«Фенербахче»
«Фенербахче» играет в матче за Суперкубок Турции как обладатель Кубка страны сезона 2022/2023. Подопечные Исмаила Картала в финале Кубка переиграли «Истанбул Башакшехир» – 2:0.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Суперлиге:
- 24.12.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» – 0:0;
- 04.06.23 «Галатасарай» – «Фенербахче» – 3:0;
- 08.01.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» – 0:3;
- 10.04.22 «Фенербахче» – «Галатасарай» – 2:0;
- 21.11.21 «Галатасарай» – «Фенербахче» – 1:2.
Прогноз на матч «Галатасарай» – «Фенербахче»
Шансы команд примерно равны, рисковать никто не будет. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.