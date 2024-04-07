В воскресенье, 7 апреля, в матче за Суперкубок Турции сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Матч пройдет в Шанлыурфе, начало – в 21:30 (мск).

«Галатасарай»

Команда Окана Бурука – чемпион Турции прошлого сезона. В текущем чемпионате страны «Галатасарай» лидирует после 30 туров, набрав 81 очко.

В турецкой Суперлиге «Галатасарай» опережает своего соперника по Суперкубку, идущего вторым, на 2 очка.

«Фенербахче»

«Фенербахче» играет в матче за Суперкубок Турции как обладатель Кубка страны сезона 2022/2023. Подопечные Исмаила Картала в финале Кубка переиграли «Истанбул Башакшехир» – 2:0.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Суперлиге:

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Фенербахче»

Шансы команд примерно равны, рисковать никто не будет. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.