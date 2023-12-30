Саудовские организаторы Суперкубка Турции ответили на претензии о срыве матча

В Саудовской Аравии не согласны с обвинениями в срыве матча за Суперкубок Турции в пятницу вечером.

Игру между «Галатасараем» и «Фенербахче» отменили примерно за 10 минут до начала.

Организаторы не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Также под запретом оказалось исполнение гимна Турции на стадионе.

«Прежде всего, хотим подчеркнуть, что гордимся близкими отношениями с братской Турцией в различных сферах, включая спортивную.

Мы с нетерпением ждали возможности провести матч, вовремя и в соответствии с международными футбольными правилами и предписаниями. Эти правила требуют, что спорт нужно представлять без лозунгов, не имеющих отношения к спорту.

Это обсуждалось с Федерацией футбола Турции в рамках подготовительных встреч, и было подчеркнуто, что этого требует регламент матча.

Также было решено, что национальный гимн будет исполнен, а внутри стадиона и на трибунах будут флаги Турции, так как мы очень ценим Турцию.

Несмотря на этот консенсус, к сожалению, обе команды не придерживались того, что было согласовано, что привело к тому, что матч не состоялся», – говорится в заявлении организаторов.

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